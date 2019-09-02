Первый ClickHouse Meetup под открытым небом прошел в сердце Лимассола, второго по размеру города Кипра, на крыше, любезно предоставленной Exness Group. С крыши открывались сногсшибательные виды, но докладчики отлично справлялись с конкуренцией с ними за внимание аудитории. Более ста человек присоединилось к мероприятие, что в очередной раз подтверждает высокий интерес к ClickHouse по всему земному шару. Контент мероприятия также доступен в формате видеозаписи.

Кирилл Шваков сыграл ключевую роль в том, чтобы данное мероприятие стало возможным: наладил коммуникацию с ClickHouse сообществом на Кипре, нашел отличную площадку и докладчиков. Большинство ClickHouse митапов по всему миру происходят благодаря активным участникам сообщества таким как Кирилл. Если вы хотите помочь нам организовать ClickHouse митап в своём регионе, пожалуйста свяжитесь с командой ClickHouse в Яндексе через эту форму или любым другим удобным способом.

Кирилл широко известен благодаря его замечательногму ClickHouse Go Driver, работающему по нативному протоколу, а его открывающий доклад был о его опыте оптимизации ClickHouse запросов и решению реальных прикладных задач в Integros и Wisebits. Слайды. Полные тексты запросов.

Мероприятие началось ранним вечером…

…но природе потребовалось всего около часа, чтобы включить «ночной режим». Зато проецируемые слайды стало заметно легче читать.

Сергей Томилов с его коллегами из Exness Platform Team поделились деталями об эволюции их систем для анализа логов и метрик, а также как они в итоге стали использовать ClickHouse для долгосрочного хранения и анализа данных. Слайды.

Алексей Миловидов из команды ClickHouse в Яндексе продемонстрировал функциональность из недавних релизов ClickHouse, а также рассказал о том, что стоит ждать в ближайшем будущем. Слайды.

Александр Зайцев, технический директор Altinity, показал обзор того, как можно интегрировать ClickHouse в окружения, работающие на Kubernetes. Слайды.

Владимир Гончаров, бекенд разработчик из Aloha Browser, закрывал ClickHouse Limassol Meetup демонстрацией нескольких проектов для интеграции других opensource продуктов для анализа логов с ClickHouse. Слайды. К сожалению, приближалась полнось и только самые «морозостойкие» любители ClickHouse продержались всё мероприятие, так стало заметно холодать.

Больше фотографий с мероприятия доступно в коротком послесловии от Exness.