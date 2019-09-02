Первый ClickHouse Meetup под открытым небом прошел в сердце Лимассола, второго по размеру города Кипра, на крыше, любезно предоставленной Exness Group. С крыши открывались сногсшибательные виды, но докладчики отлично справлялись с конкуренцией с ними за внимание аудитории. Более ста человек присоединилось к мероприятие, что в очередной раз подтверждает высокий интерес к ClickHouse по всему земному шару. Контент мероприятия также доступен в формате
видеозаписи. Кирилл Шваков сыграл ключевую роль в том, чтобы данное мероприятие стало возможным: наладил коммуникацию с ClickHouse сообществом на Кипре, нашел отличную площадку и докладчиков. Большинство ClickHouse митапов по всему миру происходят благодаря активным участникам сообщества таким как Кирилл. Если вы хотите помочь нам организовать ClickHouse митап в своём регионе, пожалуйста свяжитесь с командой ClickHouse в Яндексе через эту форму или любым другим удобным способом. Кирилл широко известен благодаря его замечательногму ClickHouse Go Driver, работающему по нативному протоколу, а его открывающий доклад был о его опыте оптимизации ClickHouse запросов и решению реальных прикладных задач в Integros и Wisebits. Слайды. Полные тексты запросов. Мероприятие началось ранним вечером… …но природе потребовалось всего около часа, чтобы включить «ночной режим». Зато проецируемые слайды стало заметно легче читать. Сергей Томилов с его коллегами из Exness Platform Team поделились деталями об эволюции их систем для анализа логов и метрик, а также как они в итоге стали использовать ClickHouse для долгосрочного хранения и анализа данных. Слайды. Алексей Миловидов из команды ClickHouse в Яндексе продемонстрировал функциональность из недавних релизов ClickHouse, а также рассказал о том, что стоит ждать в ближайшем будущем. Слайды. Александр Зайцев, технический директор Altinity, показал обзор того, как можно интегрировать ClickHouse в окружения, работающие на Kubernetes. Слайды.
Владимир Гончаров, бекенд разработчик из Aloha Browser, закрывал ClickHouse Limassol Meetup демонстрацией нескольких проектов для интеграции других opensource продуктов для анализа логов с ClickHouse.
Слайды.
К сожалению, приближалась полнось и только самые «морозостойкие» любители ClickHouse продержались всё мероприятие, так стало заметно холодать.
Больше фотографий с мероприятия доступно в
коротком послесловии от Exness.