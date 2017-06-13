29 июня в Минске впервые выступят с докладами создатели СУБД ClickHоuse и те, кто ежедневно использует её для решения аналитических задач. Докладчики расскажут о последних изменениях и предстоящих обновлениях СУБД, а также о нюансах работы с ней.

Встреча будет интересна администраторам ClickHouse и тем, кто пока только присматривается к системе. Мы приглашаем белорусских пользователей также поделиться своим опытом использования ClickHоuse и выступить на встрече с блиц-докладами: при регистрации мы предложим вам такую возможность!

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться: количество мест в зале ограничено.

Посмотреть программу и подать заявку на участие можно на странице встречи: https://events.yandex.ru/events/meetings/29-june-2017