Блог ClickHouse

Изюминкой второго ClickHouse митапа в Новосибирске были два низкоуровневых доклада с погружением во внутренности ClickHouse, а остальная часть контента была очень прикладной с конкретными сценариями. Любезно предоставленный S7 зал на сто человек был полон до самого завершения последнего доклада где-то ближе к полуночи.

Как обычно, все слайды опубликованы на GitHub.