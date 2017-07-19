Блог ClickHouse

ClickHouse Meetup в Санкт-Петербурге, 27 июля 2019
1 августа, 13:00

Слайды опубликованы на GitHub.

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events,meetup,Санкт-Петербург
ClickHouse Meetup в Минске, 11 июля 2019
12 июля, 16:24

Все слайды опубликованы на GitHub.

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митап,Минск,мероприятия,Беларусь
ClickHouse Meetup в Новосибирске, 26 июня 2019
5 июля, 16:06

Изюминкой второго ClickHouse митапа в Новосибирске были два низкоуровневых доклада с погружением во внутренности ClickHouse, а остальная часть контента была очень прикладной с конкретными сценариями. Любезно предоставленный S7 зал на сто человек был полон до самого завершения последнего доклада где-то ближе к полуночи.

Как обычно, все слайды опубликованы на GitHub.

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Новосибирск,митап,мероприятия
ClickHouse Meetup в Лимассоле, 7 мая 2019
14 мая, 13:00

Первый ClickHouse Meetup под открытым небом прошел в сердце Лимассола, второго по размеру города Кипра, на крыше, любезно предоставленной Exness Group. С крыши открывались сногсшибательные виды, но докладчики отлично справлялись с конкуренцией с ними за внимание аудитории. Более ста человек присоединилось к мероприятие, что в очередной раз подтверждает высокий интерес к ClickHouse по всему земному шару. Контент мероприятия также доступен в формате видеозаписи.

Кирилл Шваков сыграл ключевую роль в том, чтобы данное мероприятие стало возможным: наладил коммуникацию с ClickHouse сообществом на Кипре, нашел отличную площадку и докладчиков. Большинство ClickHouse митапов по всему миру происходят благодаря активным участникам сообщества таким как Кирилл. Если вы хотите помочь нам организовать ClickHouse митап в своём регионе, пожалуйста свяжитесь с командой ClickHouse в Яндексе через эту форму или любым другим удобным способом.
Кирилл широко известен благодаря его замечательногму ClickHouse Go Driver, работающему по нативному протоколу, а его открывающий доклад был о его опыте оптимизации ClickHouse запросов и решению реальных прикладных задач в Integros и Wisebits. СлайдыПолные тексты запросов.
Мероприятие началось ранним вечером…
…но природе потребовалось всего около часа, чтобы включить «ночной режим». Зато проецируемые слайды стало заметно легче читать.
Сергей Томилов с его коллегами из Exness Platform Team поделились деталями об эволюции их систем для анализа логов и метрик, а также как они в итоге стали использовать ClickHouse для долгосрочного хранения и анализа данных. Слайды.
Алексей Миловидов из команды ClickHouse в Яндексе продемонстрировал функциональность из недавних релизов ClickHouse, а также рассказал о том, что стоит ждать в ближайшем будущем. Слайды.
Александр Зайцев, технический директор Altinity, показал обзор того, как можно интегрировать ClickHouse в окружения, работающие на Kubernetes. Слайды.

Владимир Гончаров, бекенд разработчик из Aloha Browser, закрывал ClickHouse Limassol Meetup демонстрацией нескольких проектов для интеграции других opensource продуктов для анализа логов с ClickHouse. Слайды.

К сожалению, приближалась полнось и только самые «морозостойкие» любители ClickHouse продержались всё мероприятие, так стало заметно холодать.

Больше фотографий с мероприятия доступно в коротком послесловии от Exness.

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мероприятия,митап,Лимассол,Кипр
ClickHouse MeetUp в Минске: итоги
19 июля 2017, 22:46

Недавно в Минске мы встретились с пользователями ClickHouse и техническими  специалистами, кто только знакомится с СУБД.

Мы делимся с вами презентациями докладчиков и будем рады ответить на вопросы в чате ClickHouse в Телеграме.

История создания ClickHouse, новости и планы по развитию, Алексей Миловидов

Использование ClickHouse для мониторинга связности сети, Дмитрий Липин

Разбираемся во внутреннем устройстве ClickHouse, Виталий Людвиченко

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article,meetup,мероприятия,Минск
ClickHouse MeetUp едет в Минск!
13 июня 2017, 14:49

29 июня в Минске впервые выступят с докладами создатели СУБД ClickHоuse и те, кто ежедневно использует её для решения аналитических задач. Докладчики расскажут о последних изменениях и предстоящих обновлениях СУБД, а также о нюансах работы с ней.

Встреча будет интересна администраторам ClickHouse и тем, кто пока только присматривается к системе. Мы приглашаем белорусских пользователей также поделиться своим опытом использования ClickHоuse и выступить на встрече с блиц-докладами: при регистрации мы предложим вам такую возможность!

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться: количество мест в зале ограничено.

Посмотреть программу и подать заявку на участие можно на странице встречи: https://events.yandex.ru/events/meetings/29-june-2017

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meetup,мероприятия
ClickHouse на UWDC 2017
20 мая 2017, 12:00

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мероприятия,конференции,Челябинск
ClickHouse Meetup в Екатеринбурге, 16 мая 2017
17 мая 2017, 17:00

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мероприятия,meetup
ClickHouse Meetup в Новосибирске, 3 апреля 2017
4 апреля 2017, 10:00

Презентация Алексея Миловидова

Презентация Марии Мансуровой

Страница мероприятия

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мероприятия,meetup,Новосибирск
ClickHouse Meetup в Санкт-Петербурге, 28 февраля 2017
1 марта 2017, 15:00

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мероприятия,meetup,Санкт-Петербург
ClickHouse на HighLoad++ 2016
10 декабря 2016, 14:40

Расшифровка доклада

Расшифровка доклада

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конференции,мероприятия
ClickHouse Meetup в Москве, 21 ноября 2016
22 ноября 2016, 14:00

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мероприятия,meetup,Москва
ClickHouse на встрече про инфраструктуру хранения и обработки данных в Яндексе
16 октября 2016, 14:00

Страница мероприятия «Яндекс изнутри: инфраструктура хранения и обработки данных», прошедшего 15 октября 2016 года.

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мероприятия
Яндекс открывает ClickHouse
15 июня 2016, 11:00

Сегодня внутренняя разработка компании Яндекс — аналитическая СУБД ClickHouse, стала доступна каждому. Исходники опубликованы на GitHub под лицензией Apache 2.0.

ClickHouse позволяет выполнять аналитические запросы в интерактивном режиме по данным, обновляемым в реальном времени. Система способна масштабироваться до десятков триллионов записей и петабайт хранимых данных. Использование ClickHouse открывает возможности, которые раньше было даже трудно представить: вы можете сохранять весь поток данных без предварительной агрегации и быстро получать отчёты в любых разрезах. ClickHouse разработан в Яндексе для задач Яндекс.Метрики — второй по величине системы веб-аналитики в мире.

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анонс