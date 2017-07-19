Блог ClickHouse

Изюминкой второго ClickHouse митапа в Новосибирске были два низкоуровневых доклада с погружением во внутренности ClickHouse, а остальная часть контента была очень прикладной с конкретными сценариями. Любезно предоставленный S7 зал на сто человек был полон до самого завершения последнего доклада где-то ближе к полуночи.
Как обычно, все слайды опубликованы на GitHub.
Первый ClickHouse Meetup под открытым небом прошел в сердце Лимассола, второго по размеру города Кипра, на крыше, любезно предоставленной Exness Group. С крыши открывались сногсшибательные виды, но докладчики отлично справлялись с конкуренцией с ними за внимание аудитории. Более ста человек присоединилось к мероприятие, что в очередной раз подтверждает высокий интерес к ClickHouse по всему земному шару. Контент мероприятия также доступен в формате видеозаписи.
Больше фотографий с мероприятия доступно в коротком послесловии от Exness.
Недавно в Минске мы встретились с пользователями ClickHouse и техническими специалистами, кто только знакомится с СУБД.
Мы делимся с вами презентациями докладчиков и будем рады ответить на вопросы в чате ClickHouse в Телеграме.
История создания ClickHouse, новости и планы по развитию, Алексей Миловидов
Использование ClickHouse для мониторинга связности сети, Дмитрий Липин
Разбираемся во внутреннем устройстве ClickHouse, Виталий Людвиченко
29 июня в Минске впервые выступят с докладами создатели СУБД ClickHоuse и те, кто ежедневно использует её для решения аналитических задач. Докладчики расскажут о последних изменениях и предстоящих обновлениях СУБД, а также о нюансах работы с ней.
Встреча будет интересна администраторам ClickHouse и тем, кто пока только присматривается к системе. Мы приглашаем белорусских пользователей также поделиться своим опытом использования ClickHоuse и выступить на встрече с блиц-докладами: при регистрации мы предложим вам такую возможность!
Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться: количество мест в зале ограничено.
Посмотреть программу и подать заявку на участие можно на странице встречи: https://events.yandex.ru/events/meetings/29-june-2017
Страница мероприятия «Яндекс изнутри: инфраструктура хранения и обработки данных», прошедшего 15 октября 2016 года.
Сегодня внутренняя разработка компании Яндекс — аналитическая СУБД ClickHouse, стала доступна каждому. Исходники опубликованы на GitHub под лицензией Apache 2.0.
ClickHouse позволяет выполнять аналитические запросы в интерактивном режиме по данным, обновляемым в реальном времени. Система способна масштабироваться до десятков триллионов записей и петабайт хранимых данных. Использование ClickHouse открывает возможности, которые раньше было даже трудно представить: вы можете сохранять весь поток данных без предварительной агрегации и быстро получать отчёты в любых разрезах. ClickHouse разработан в Яндексе для задач Яндекс.Метрики — второй по величине системы веб-аналитики в мире.